North Carolina: adolescente uccide 5 persone con un fucile d’assalto nel quartiere di Hedingham

(PRIMAPRESS) - USA - Sparatoria a Raleigh, capitale della Carolina del Nord, dove un adolescente ha aperto il fuoco su un sentiero pedo- nale uccidendo 5 persone, tra cui un poliziotto fuori servizio. Altre 2 per- sone sono state ricoverate in ospedale. Il killer ha sparato con un fucile d'assalto lungo la Neuse River Green- way, una zona residenziale della città. E' stato catturato dalla polizia dopo ore di ricerche. Si era rifugiato in una casa nel quartiere Hedingham. Al momento non si conoscono le ragioni dell'aggressione. L'autore del gesto è stato fermato dalla polizia. - (PRIMAPRESS)