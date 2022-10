Nord Stream2: la perdita nel gasdotto nel mare svedese si allarga di circa 30 metri

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - La fuoriuscita di gas dal gasdotto Nord Stream 2 continua ed aumenta di dimensioni. Lo riferisce la la Guardia Costiera svedese, come riportato dalla Tass. "La perdita più piccola monitorata sul Nord Stream 2 oggi è aumentata rispetto alle dimensioni di ieri ed è di circa 30 metri", afferma la Guardia Costiera in una nota, aggiungendo che sta adottando "le misure necessarie di salvataggio ambientale a causa del potenziale rilascio di gas per un po' di tempo" - (PRIMAPRESS)