Nord Corea: messaggio di "buona salute" di Kim Jong-un a Xi Jinping. Si rafforzano le relazioni tra i due paesi

(PRIMAPRESS) - NORD COREA - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio al presidente cinese Xi Jinping, congratulandosi con lui per la guerra all'epidemia da coronavirus. Secondo quanto riferisce l'agenzia Kcna Kim "augura a Xi una buona salute". Cina e Corea del Nord hanno rafforzato le loro relazioni dopo il viaggio di Xi a Pyongyang lo scorso giugno, il primo di un capo di Stato cinese in 14 anni. Nei giorni scorsi quando era circolata la notizia del pessimo stato di salute del leader coreano, la Cina aveva inviato una sua delegazione di medici ed inoltre assicurato un ingente spedizione di presidi sanitari per combattere il coronavirus. - (PRIMAPRESS)