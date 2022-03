Nord Atlantic Council oggi a Bruxelles. Gli Usa presentano l'anti-batteriologico Tiger Team

(PRIMAPRESS) - USA - La Casa Bianca ha creato un team di addetti alla sicurezza nazionale per definire la risposta all'eventuale ricorso all'uso di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia. Lo riporta il New York Times. Il Tiger team sta analizzando possibili risposte anche nel caso di attacchi russi in territori della Nato contro i convogli che portano aiuti all'Ucraina. Si tratta di temi che probabilmente saranno al centro dell'incontro di oggi che si tiene a Bruxelles, tra il presidente Usa Biden e i leader delle altre 29 nazioni Nato per il meeting del Nord Atlantic Council (NAC) e dove sarà presente il Sefretario della Nato Stoltenberg. - (PRIMAPRESS)