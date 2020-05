Nomine in Leonardo: Luigi Di Maio «pigliatutto» nel nuovo Cda del gruppo industriale

Carmine America, nuovo componente del Cda di Leonardo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ un Luigi Di Maio “pigliatutto” nelle nomine dei ruoli chiave della nuova governance di Leonardo la cui lista è stata presentata poche ore fa dal Mef. C'è infatti anche un ex studente del Liceo “Vittorio Imbriani “ di Pomigliano d’Arco tra i designati per i componenti del nuovo Cda di Leonardo (ex Finmeccanica). Si tratta di Carmine America, stretto collaboratore dell’attuale Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e dal curriculum di tutto rispetto: attuale Consigliere speciale proprio del Ministro Di Maio con particolare riguardo per la sicurezza internazionale e la politica di difesa. In precedenza è stato Consigliere speciale sempre di Di Maio quando quest’ultimo ricopriva le cariche di Vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo economico, lavorando su questioni di sicurezza nazionale, politica industriale di difesa e strategia nazionale spaziale e aerospaziale. Ha lavorato per diversi anni a Washington DC concentrando la sua attenzione principalmente sulle relazioni transatlantiche e sui rapporti Italia-USA. Ha maturato esperienze professionali presso MBDA, lo Stato maggiore della Marina, la commissione Disarmo e sicurezza internazionale dell’Assemblea generale Onu e nel settore Difesa & Aerospazio. Ed è socio del Centro Studi Americani. In “quota” Di Maio sempre nel Cda di Leonardo dnominata anche Paola Giannetakis, designata dall’ex leader del M5S alle ultime elezioni politiche come ipotetico Ministro dell’Interno. Da quest’anno è Prorettore alla Link Campus University di Roma, in questo ateneo ha svolto anche attività di insegnamento e progettazione curriculare. Esperta di analisi comportamentale, criminologia, intelligence e sicurezza, è stata indicata sempre da Luigi Di Maio come uno dei riferimenti del Movimento sul tema della cyber security. E sempre in tema di nomine in Leonardo ci sarà un nuovo presidente che prenderà il posto di Gianni De Gennaro. Il nome su cui alla fine c'è stata piena convergenza è quello dell’ex generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Luciano Carta, che ha lavorato di recente a stretto contatto con la Farnesina ed in particolare sempre con il Ministro Di Maio. Ha ricoperto dal 12 gennaio 2017 l’incarico di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE). Il 21 novembre 2018, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte lo ha nominato Direttore della stessa Agenzia. Tra le riconferme spicca quella dell’attuale Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo che tenne a battesimo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco la prima visita ufficiale in una fabbrica italiana di Di Maio appena nominato vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. - (PRIMAPRESS)