Nomine Camera e Senato: accordo raggiunto nel Centrodestra. La Russa e Molinari in pole

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarebbe stato raggiunto un accordo nel Centrodestra sulle presidenze di Senato e Camera. "Un accordo c'è, non ci sono problemi", ha detto il senatore FdI Fazzolari, arrivando negli uffici del partito alla Camera. E successivamente il suo collega di partito La Russa,interpellato dai cronisti, sull'accordo precisa: "Fazzo- lari voleva dire che c'è la capacità di trovare una sintesi". Secondo indiscre- zioni, La Russa è in pole position per la presidenza del Senato e Molinari (Lega) per quella della Camera. Domani 13 ottobre insediamento del Parlamento e le nomine dei Presidenti delle Camere. - (PRIMAPRESS)