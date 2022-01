No-Vax tornano in piazza da Roma a Milano. Tra le loro fila anche il virologo francese Montagnier

(PRIMAPRESS) - ROMA - I No vax tornano a protestare dopo settimane di assenza. Le sigle che si oppongono a obbligo vaccinale e Green pass si sono date appuntamento a piazza San Giovanni, a Roma. Attese circa 5.000 persone e previsti controlli per evitare azioni violente come il 9 ottobre, quando fu assaltata la sede Cgil. In tutta Italia avranno luogo sit-in di protesta a Torino, Venezia, Napoli e Palermo. A Milano l'appuntamento è in piazza XXV Aprile. Secondo gli organizzatori sarebbe prevista la partecipazione del virologo francese e premio Nobel 2008 per la medicina, Montagnier. - (PRIMAPRESS)