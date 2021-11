No-Vax: perquisizioni in 16 città italiane nelle abitazioni di radicali affiliati a Telegram "Basta Dittatura"

(PRIMAPRESS) - TORINO - La polizia di Torino sta eseguendo una serie di perquisizioni in 16 città italiane nei confronti di no vax e no green pass. Si tratta di 17 provvedimenti nei confronti dei più radicali affiliati al canale telegram "Basta dittatura". Nei loro confronti sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire alle leggi. - (PRIMAPRESS)