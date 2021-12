No-Vax, l’assurda protesta di oltre 3mila persone a Redipuglia. Fedriga: “Perso rispetto per la storia”

(PRIMAPRESS) - GORIZIA - Come può accadere che oltre 3mila persone si possono radunare durante una pandemia e senza autorizzazioni? Il fatto tornerà a sollevare polemiche circa l'assenza di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e dell'azione del Ministero degli Interni. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha condannato la manifestazione non autorizzata di No vax ieri al Sacrario di Redipuglia. "Vuol dire che si è perso il rispetto della nostra storia, è un gesto estremamente grave per ciò che il Sacrario rappresenta.L'irrazionalità è legittima,eccessi,provocazioni,offese, no.Ci stiamo rassegnando a clima odio". In 3-400 si sono radunati all'ingresso, protestando contro l'obbligo vaccinale introdotto per uomini e donne delle Forze dell'ordine, alcuni presenti alla protesta, secondo gli organizzatori. - (PRIMAPRESS)