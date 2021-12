No Vax: 8 mila in piazza a Bruxelles. Scontri con la polizia, usati idranti e lacrimogeni

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Nel cuore dell'Europa istituzionale, si è consumata una delle proteste no-vax più numerose. Una manifestazione contro le misure per arginare il Covid-19 ha radunato circa 8.000 persone a Bruxelles ed è degenerata in incidenti con la polizia. La polizia ha fatto ricorso ai gas lacrimogenei e agli idranti, mentre da parte dei manifestanti sono stati lanciati petardi. Fra i manifestanti slogan e inneggianti alla libertà. Le misure del governo belga prese di mira dalla protestra sono la mascherina obbligatoria dai 6 anni in su, la chiusura delle scuole materne e primarie, il limite a 200 persone per gli eventi. - (PRIMAPRESS)