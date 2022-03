No-Tav Torino: 13 arresti e perquisizioni di centri sociali mobilitati in Val Susa

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Digos di Torino ha eseguito 13 misure cautelari (2 in carcere, 2 arresti domiciliari, 9 obblighi di firma e divieti di dimora) nei confronti di militanti del centro sociale Askatasuna. Resistenza aggravata a pubblico ufficialde e violenza privata aggravata,nell'ambito della mobilitazione contro la Tav in Val di Susa, sono i reati contestati. Tra gli arrestati, Giorgio Rossetto,personaggio storico degli ambienti dell'Autonomia. Perquisiti i presidi No Tav dei Mulini e di San Didero oltre ai centri sociali Askatasuna e Neruda, - (PRIMAPRESS)