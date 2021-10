No green pass: un arresto e 74 denunciati per il corteo di ieri a Milano. Bloccati esponenti Do.Ra

(PRIMAPRESS) - MILANO - E' di un arresto e 74 denunce il bilancio della Polizia sulla manifestazione no green pass di ieri a Milano. In una nota la Questura spiega che "gruppi di violenti sono stati monitorati,bloccati"quando hanno tentato di raggiungere obiettivi sensibili" come la sede Cgil. Ci sono stati anche momenti di tensione creati da gruppi di estrema destra che hanno intonato"cori di stampo fascista" alcuni sono stati denunciati per apologia di fascismo.A 9 esponenti del gruppo Do.Ra sono stati dati fogli di via obbligatorio dal Comune di Milano. Do.Ra è una associazione di ultras e skinheads entrati nel mirino delle forze dell'ordine. È uno dei gruppi che hanno trovato nella piattaforma Telegram il tam tam per la partecipazione a manifestazioni anti sistema. - (PRIMAPRESS)