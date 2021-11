No green pass: foglio di via da Roma per il capo della protesta triestina Stefano Puzzer

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il portuale triestino e capo della protesta "no green pass" Stefano Puzzer ha ricevuto un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno a Roma per un anno. Puzzer era arrivato stamane nella capitale per dare vita a una protesta contro il certificato vaccinale in piazza del Popolo dove aveva posizionato un banchetto. La misura di prevenzione adottata dalla Questura di Roma intima a Puzzer di tornare a Trieste entro le 21 di domani. Puzzer è stato denunciato per manifestazione non preavvisata. - (PRIMAPRESS)