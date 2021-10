No-green pass: domani 22 ottobre il corteo a Trieste. Attese 20 mila persone

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Mentre il premier Draghi ieri ha sottolineato la leadership in Europa dell'Italia per la copertura vaccinale, c'è chi non vuole sentire ragioni. E domani 22 ottobre torna in piazza il corteo no green pass di Trieste. Secondo il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, sono attese 20 mila persone che arriveranno anche da altre parti d'Italia anche se non c'è ancora l'autorizzazione alla manifestazione. Un corteo che poteva anche essere evitato visto l'incontrò previsto con il ministro Patuanelli ma il neo-movimento "15 ottobre" va per la sua strada ma precisando che non dovrà esser3 compiuto nessun atto di violenza. - (PRIMAPRESS)