Nizza: arrestato il terzo uomo coinvolto nell’assalto alla Cattedrale di Notre-Dame

(PRIMAPRESS) - NIZZA - È stato arrestato Il terzo uomo di 33 anni che ieri sera era stato ascoltato nell'ambito delle indagini sull' attentato terroristico compiuto giovedì nella basilica di Notre-Dame de l'Assomption a Nizza, in cui sono morte tre persone. L’uomo era a casa di una degli altri due arrestati. Intanto,Brahim Aoussaoui,il tunisino di 21 anni autore dell'attacco,è ancora in prognosi riservata in ospedale, in seguito all'operazione subita dopo che i poliziotti hanno aperto il fuoco su di lui poco dopo l'attentato. - (PRIMAPRESS)