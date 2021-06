Nigeria, morto Boko Haram il capo dell'organizzazione terroristica. Si è suicidato per non essere catturato

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau,è morto suicida in uno scontro a fuoco con i combattenti jihadisti rivali dello stato islamico nella provincia dell'Africa occidentale (Iswap) per non essere catturato. Lo confermano i jihadisti dell'Iswap dopo che la notizia era già circolata dal 21 maggio. Ancora nessuna dichiarazione dal governo. Shekau aveva preso il controllo di Boko Haram nel 2009; da allora ha utilizzato bambini e giovani donne come attentatori suicidi su larga scala."Amo uccidere come uccido galline e pecore", diceva. - (PRIMAPRESS)