Nigeria: liberate le 317 studentesse rapite in Zamfara. Ora sono nel palazzo dell’emiro di Anka

NIGERIA - Sono state liberate le 317 studentesse rapite dalla scuola secondaria governativa di Jangebe,nello stato di Zamfara, in Nigeria.Non chiaro se sia stato pagato un riscatto. La notizia è stata data da Naija News, e confermata da una fonte governativa. Le ragazze ora si trovano nel palazzo dell'emiro di Anka e saranno successivamente trasportate a Gusau, la capitale dello Stato. Sarebebro state tenute in ostaggio in una foresta nell'area amministrata dal governo di Maru.