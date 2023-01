Nigeria: l’esplosione di una bomba provoca la morte di 54 agricoltori. È la lotta per la pastorizia

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Potrebbe non essere definitivo il triste bilancio della strage in Nigeria centrale che provocato 54 morti accertati nell'esplosione innescata da una bomba e che che ha colpito un gruppo di pastori nella Nigeria centrale, una regione afflitta dalla violenza tra pastori e agricoltori. I pastori e il loro bestiame si trovavano nel villaggio di Rukubi,al confine tra gli Stati di Nassarawa e Benue. "Abbiamo accertato che nell'esplosione sono rimaste uccise 54 persone e molto bestiame. Altri sono rimasti feriti". Ha riferito la polizia anche se afferma di non sapere quale gruppo potrebbe aver organizzato la strage. - (PRIMAPRESS)