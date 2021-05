Nigeria: ancora nessuna notizia dei 200 bambini rapiti dalla Salihu Islamic Schoole di Rafi

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Sono ancora notizie frammentarie quelle che arrivano dalla Nigeria dopo il rapimento di giovani studenti della Salihu Tanko Islamic School di Rafi, nello stato del Niger, nel centro-nord del paese. Ieri sono stati rapiti circa 200 bambini da un gruppo di banditi armati che a bordo di motociclette avrebbero radunato gli studenti sparando "indiscriminatamente", come riferito dal portavoce della polizia di stato Wasiu Abiodun. Ma come e con quali mezzi siano stati caricati i bambini non è ancora chiaro. Il governo nigeriano afferma che sono state mobilitate tutte le squadre tattiche per salvare i rapiti. I gruppi armati che effettuano rapimenti a scopo di riscatto sono stati all'origine di una serie di raid contro scuole e università nel nord della Nigeria negli ultimi mesi, rapendo più di 700 giovani da dicembre. - (PRIMAPRESS)