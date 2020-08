Niger: sei turisti francesi e le loro guide sgozzati a Kourè da un commando di uomini armati

(PRIMAPRESS) - NIGER - Sei turisti francesi insieme alla guida e autista nigerini, sono stati uccisi da uomini armati in Niger, nella zona di Kouré. Lo ha riferito il governatore di Tillaberi, regione sud-occidentale del Paese Gli aggressori avrebbero agito in sella a una moto. La maggior parte delle vittime è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Una donna che era riuscita a scappare è stata catturata e sgozzata sul posto. Il commando si era nascosto nella boscaglia per aspettare l'arrivo dei turisti. - (PRIMAPRESS)