Next Generation UE: l'intervento di Conte alla Camera in vista del Consiglio europeo

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il 17 e 18 prossimo il Consiglio Europeo Straordinario si tornerà a tenere a Bruxelles in presenza dopo i mesi di isolamento della pandemia. Questo Consiglio scaturisce dalle proposte della commissione europea del 27 maggio con un fondo per la ripresa di 750 miliardi”, ha esordito così il premier Giuseppe Conte riferendo alla Camera in vista del Consiglio che scenderà nel dettaglio del piano: "la posta in gioco non è solo il funzionamento del mercato unico, la difesa delle catene di valore, in gioco ci sono i pilastri su cui è stata costruita l'Ue". Poi: la Ue si è mostrata sensibile alle proposte italiane e ha preso rapidamente decisioni fondamentali. Obiettivo,approvare "entro luglio" e "senza compromessi al ribasso" il piano Next Generation Ue; a settembre il piano italiano, vedrà - come ha sottolineato Conte - il massimo coinvolgimento del Parlamento. “Dobbiamo offrire soluzioni e non paure”. Dalle pagine del Financial Times, invece, il Commissario per l’Economia e la Fiscalità dell’UE, Paolo Gentiloni avverte: "non ci possiamo permettere né fallimenti né rinvii. L' Europa sta vivendo uno choc economico devastante e senza precedenti.Ma questa sfida ci dà anche l'opportunità di una transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile e più giusto”. - (PRIMAPRESS)