New York: suicida un medico in prima fila al Presbyterian Allen Hospital. Era risultata positiva al coronavirus

Lorna Breen, il medico del NY Presbyterian Allen Hospital

In prima linea contro il coronavirus come direttore del pronto soccorso del New York Presbyterian Allen Hospital, Lorna Breen si è tolta la vita a 49 anni. Lo ha reso noto la famiglia. "E' stata un'eroina in ogni senso. Ha dato la vita per suoi amici e la sua città", ha detto il padre, anche lui medico, al New York Post. Lorna si è suicidata a casa dei genitori a Charlottesville dove era tornata dopo essere stata anche lei contagiata dal coronavirus.