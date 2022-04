New York: sparatoria nella metro di Sunset Park, colpite almeno 13 persone da un uomo con maschera antigas

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Almeno 13 persone sono state colpite in una sparatoria nella metropolitana di New York. L'allarme è scattato alla stazione di Sunset Park a Brooklyn, tra la 36ma strada e la quarta avenue, dove sono stati trovati diversi ordigni. Un uomo,che indossava una maschera antigas e un giubbotto arancione, ha aperto il fuoco contro le persone in attesa sulla banchina. Alcuni sono fuggiti saltando su un treno. Stop ai treni a Brooklyn. In via precauzionale agenti dell'anti- terrorismo sono stati dispiegati nei punti nevralgici della città. - (PRIMAPRESS)