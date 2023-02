New York: sarà ergastolo per Genaro Garcia Luna, l’ex capo della sicurezza messicana legato al cartello della droga di Sinaloa

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'ex capo della Pubblica Sicurezza messicano Genaro Garcia Luna è stato condannato da un tribunale di New York per traffico di droga. Garcia Luna, un tempo figura emblematica del governo messicano nella guerra alla droga, è stato riconosciuto colpevole di aver intascato milioni di dollari dal più grande gruppo criminale del Messico, il cartello della droga di Sinaloa. Ora l'ex ministro, che si era dichiarato non colpevole, rischia l'ergastolo. - (PRIMAPRESS)