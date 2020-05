New York: morta una bimba di 5 mesi. E' la più giovane vittima del coronavirus

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Negli Stati Uniti il virus ha provocato la più giovane vittima. E’ una bambina di 5 mesi, figlia di un vigile del fuoco, morta di coronavirus a New York, diventando una delle vittime più giovani della pandemia che si conoscano. La bimba è deceduta dopo un mese di trattamenti in un ospedale del Bronx, dove era stata ricoverata il 21 marzo a causa di una febbre alta. Soffriva di problemi cardiaci. Secondo i dati delle autorità sanitarie federali negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile scorso sono morti tre bambini tra un anno e 14 anni. Gli Stati Uniti rimangono il paese con il più alto numero di contagi. - (PRIMAPRESS)