New York: la Trump Organization finisce sotto inchiesta penale. Tutto ha inizio con le rivelazioni di pornostar

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il procuratore dello Stato di New York ha fatto sapere che la Trump Organization, la holding che controlla proprietà e investimenti della famiglia dell'ex presidente Usa, è sotto inchiesta penale. L'indagine, inizialmente concentrata sui pagamenti in nero nei confronti di due donne che affermavano di aver avuto relazioni con l'ex presidente Trump, tra cui la pornostar Stormy Daniels, si era poi allargata fino ad arrivare alle accuse di evasione fiscale e frode assicurativa e bancaria. - (PRIMAPRESS)