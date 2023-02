New York: furto con martello da 50 mila dollari nello store di Givenchy a Manhattan

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Furto da migliaia di dollari nel celebre store di Givenchy a Manhattan. Tre uomini e una donna sono entrati alle 7,30 di mattina nella boutique di Greene Street, a Soho. I quattro hanno usato un pesante martello per rompere la vetrata della porta d'ingresso, portando via borse, scarpe e vestiti per un valore di oltre cinquantamila dollari. Il tutto sarebbe durato pochissimi minuti. L'allarme non era inserito perché c'era in servizio un addetto alla security. - (PRIMAPRESS)