New York: due donne dipendenti del MoMa accoltellate da un 60enne. Ferite non gravi

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Due donne sono state accoltellate al MO.MA, il museo d'arte contemporanea nel cuore di New York City. Le due vittime, dipendenti del museo sono rimaste ferite ma non in modo grave. A compiere il gesto è stato un 60enne già noto alla polizia per altri episodi. Inizialmente si credeva che l'autore del ferimento si nascondesse nel museo. L'edificio è stato evacuato ma una perquisizione della polizia è risultata vuota. Successivamente è stato visto nelle registrazioni video mentre lasciava l'edificio, ha affermato John Miller, vice commissario per l'intelligence e l'antiterrorismo del NYPD.

Una volta catturato l'uomo avrebbe raccontato "Si è arrabbiato per non essere stato autorizzato all'ingresso, quindi è saltato oltre il banco della reception e ha continuato ad attaccare e pugnalare più volte due dipendenti del museo".La donna di 24 anni è stata accoltellata due volte alla schiena e una al collo. - (PRIMAPRESS)