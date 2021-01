New York: addio al premio Pulitzer Neil Sheehan (84). Fu l'autore del "Pentagon Papers"con i retroscena della guerra in Vietnam

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Addio a Neil Sheehan, reporter del New York Times e premio Pulitzer per la saggistica,autore dei 'Pentagon Papers' i documenti segreti del Pentagono sui rapporti con il sud-est asiatico e la gestione della guerra in Vietnam. Nel 1971 il NYT e il Washington Post pubblicarono estratti dei Pentagon Papers, ufficialmente chiamati "United States-Vietnam Relations,1945-1967. Sheehan è morto a 84 anni ieri mattina per le complicazioni legate al Parkinson.Lo ha reso noto la figlia Catherube Sheehan Bruno. - (PRIMAPRESS)