New Jersey: un nuovo video di un'uccisione di un ragazzo afroamericano mostra il volto violenta della polizia Usa

(PRIMAPRESS) - NEW JERSEY (USA) - Nel clima già rovente per l’uccisione per mano della polizia di Minneapolis dell’africano George Floyd e del quale ieri si sono svolti i funerali, ora spunta nuovo video sull'uccisione di un giovane di colore disarmato. Il video documenta la scena da quando il giovane dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto per eccesso di velocità viene invitato a restare seduto nella propria auto in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne. L'afroamericano tenta di sedersi sul posto di guida due volte: la prima volta l'agente usa lo spray urticante,poi lo tira fuori dall'auto e in una colluttazione gli spara sei volte. In corso indagini. L'agente è stato sospeso. - (PRIMAPRESS)