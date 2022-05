Nepal: ritrovati i corpi di 14 passeggeri e alcuni resti dell'aereo precipitato nei dintorni di Pokhara

(PRIMAPRESS) - NEPAL - Ritrovato il relitto dell'aereo scomparso in Nepal con a bordo 22 persone (19 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio). Le autorità nepalesi hanno annunciato di aver recuperato finora 14 corpi dai rottami del velivolo e che "le ricerche continuano per i rimanenti". I resti del bimotore a elica Twin Otter sono stati ritrovati sul fianco di una montagna. Scomparso dai radar poco dopo il decollo dalla città occidentale di Pokhara, era diretto a Jomson per un volo di circa 20 minuti. - (PRIMAPRESS)