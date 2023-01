Nepal: indetta la Giornata di lutto nazionale per le 72 vittime dell'incidente aereo della Yeti Air

(PRIMAPRESS) - KATHMANDU (NEPAL) - Il Governo nepalese ha indetto una Giornata di lutto nazionale per la morte di ieri delle 72 persone a bordo dell'aereo della compagnia Yeti Airlines diretto a Pokhara. Le speranze nutrite di ritrovare ancora qualche superstitesono svanite e la compagnia aerea ha dovuto riportare il triste bollettino dei soccorritori. L'aereo si è schiantato in una gola mentre tentava di atterrare. Fino a ieri le autorità ipotizzavano che ci potesse essere qualche superstite, ma oggi è arrivato l'annuncio definitivo della scomparsa dei 68 passeggeri ed i 4 membri di equipaggio. Ora si cerca la scatola nera del velivolo per stabilire le cause del tragico incidente. La tragedia ha fatto riaccendere le polemiche sulla sicurezza aerea di molte compagnie ma una Commissione d'Inchiesta mista composta dal Ministero della Cultura, del Turismo e dell'Aviazione Civile aveva di recente inserito la Yeti Air in testa alla classifica di sicurezza tra le compagnie aeree nepalesi. Il comitato era giunto a questa conclusione dopo aver studiato 10 compagnie aeree "ad ala fissa" e 10 società di elicotteri registrate e operanti in Nepal. - (PRIMAPRESS)