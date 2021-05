Nell'Italia quasi tutta "gialla" oggi potrebbe cadere anche il coprifuoco deciso dalla cabina di regia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con i numeri dei contagi in diminuzione l'Italia si colora quasi per intera di giallo a partire da oggi. Il ministro della Salute Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di Regia dello scorso 14 maggio,ha firmato infatti un'ordinanza che toglie limitazioni anche a Sicilia e Sardegna. Il via libera a ristoranti con spazi all'aperto, cinema,teatri, musei e spostamenti ha timidamente messo di nuovo in moto il paese ma è oggi con la nuova cabina di regia che si terrà nel pomeriggio che cadranno, probabilmente, anche coprifuoco e blocco dell'orario alle 22 per le attività di ristorazione. Un limite che ha impedto di favorire le entrate degli esercizi con un doppio o addiruttura terzo turno di prenotazioni come erano soliti fare in tempi nornali. Tra le Regioni che resterà ancora in arancione c'è la Valle d'Aosta. - (PRIMAPRESS)