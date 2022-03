Negoziato Pace Ucraina: il terzo incontro tra le delegazioni nella città di Brest

(PRIMAPRESS) - BREST (BIELORUSSIA) - Sta per iniziare oggi ilterzo round di colloqui di possibile pace tra i negoziatori ucraini e russi che si tiene a Brest, la stessa città dove si era tenuto la settimana scorsa il secondo incontro. Le due delegazioni sono già arrivate in elicottero.La delegazione è invariata", ha scritto Mykhailo Podolyak su Twitter.

Gli incontri precedenti non sono riusciti a porre fine al conflitto con ciascuna delle parti incolpando l'altra di non aver trovato un accordo adeguato.

Cosa è successo nei precedenti colloqui Ucraina-Russia?

Il secondo round di colloqui, svoltosi giovedì scorso, si è concluso con l'accordo delle due parti per la creazione di corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili nelle città assediate.

Ma i tentativi sia di sabato che di domenica di mantenere un cessate il fuoco in diverse città sono durati solo ore e hanno lasciato migliaia di persone ancora intrappolate senza accesso a cibo, acqua o elettricità. L'Ucraina ha rifiutato un terzo tentativo lunedì, prima dei colloqui, dopo che Mosca ha offerto un passaggio sicuro da diverse città che avrebbero portato i civili in Russia.

Il primo round di colloqui di pace si è svolto all'interno dell'Ucraina, vicino al confine con la Bielorussia, dopo che gli ucraini hanno respinto la proposta di Mosca di incontrarsi in Bielorussia, stretto alleato russo che ha permesso alle truppe russe di utilizzare il suo territorio come trampolino di lancio per invadere l'Ucraina. - (PRIMAPRESS)