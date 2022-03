Negoziati Ucraina-Russia: domani si prosegue per il quarto round. Spiragli ma si continua a sparare

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - I colloqui tra Ucraina e Russia si sono svolti tramite collegamento video prima che fosse chiamata una "pausa tecnica" fino a domani martedì 15 marzo.

Il quarto round di negoziati è arrivato il giorno dopo che gli attacchi della Russia si sono avvicinati alla Polonia, membro della NATO. Un attacco russo a una base militare a ovest di Leopoli domenica ha ucciso 35 persone e ferito 134, hanno detto funzionari ucraini.

La marina russa ha istituito un "blocco distante" dell'Ucraina dal Mar Nero, tagliando fuori il paese in alcune parti del sud, secondo il ministero della Difesa britannico. Ma un primo gruppo di civili è riuscito a uscire dalla città meridionale assediata di Mariupol dopo giorni di tentativi falliti di evacuare i residenti intrappolati in condizioni disastrose sotto i bombardamenti russi.

Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, ha incontrato a Roma l'alto diplomatico cinese, Yang Jiechi. Il governo americano ha motivo di credere che la Russia abbia chiesto alla Cina equipaggiamento militare e altro supporto dopo l'inizio della sua guerra in Ucraina, secondo tre funzionari statunitensi domenica. - (PRIMAPRESS)