Negoziati Ucraina a rilento. Medensky: “Da Kiev la volontà di trascinare le trattative”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Nessun progresso nei negoziati" "De facto non stiamo facendo progressi sulle principali questioni politiche". Lo ha detto il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, citato dall'agenzia Interfax, in riferimento ai negoziati fra Russia e Ucraina per raggiungere un cessate il fuoco. "Vediamo da parte dei colleghi ucraini la volontà di trascinare le trattative. Non hanno fretta, credono che il tempo stia lavorando per loro". Kiev:i nego- ziati in corso con Mosca sono "molto difficili" ma non rinunceremo alle nostre richieste. - (PRIMAPRESS)