Negoziati Russia-Ucraina, Lavrov(Esteri): non esclude il possibile riconoscimento della neutralità di Kiev

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "I negoziati tra Federazione russa e Ucarina non sono facili,ma c'è una certa speranza di raggiungere un compromesso" Lo ha detto Lavrov,ministro degli Esteri russo. Ai colloqui dei negoziati "è in corso una discussione sulla neutralità dell'Ucraina",si disegna"futuro ordine mondiale" Poco prima, commentando le affermazioni del presidente Zelensky, secondo cui i colloqui con la Russia sembrano ora"più realistici",la portavoce del ministero degli Esteri aveva detto:"Chiedete alla parte ucraina se è diventata più realistica, meno distaccata dalla realtà". Al di là dei distingui e dei toni delle due parti, tuttavia, si ha la sensazione che in tempi piuttosto brevi potrebbe arrivare una soluzione per il cessate il fuoco e un trattato che rivede lo scenario geo-politico. - (PRIMAPRESS)