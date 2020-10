Negazionisti e no Mask oggi in piazza a Roma. Lamorgese (Interno): "Senza distanziamento scioglieremo il corteo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre i dati dei positivi continuano a salire un po’ in tutte le regioni, i Negazionisti del Covid, no mask, sovranisti e alcuni sindacati scendono in piazza a Roma. Oltre 5 mila i partecipanti attesi per i vari sit-in. "Massimo rigore e fermezza assoluta" se non si rispettano le normative anti-Covid durante le manifestazioni è la linea che la ministra dell'Interno Lamorgese ha indicato. Le manifestazioni, del pomeriggio, in "forma statica" e a condizione che siano rispettate le regole previste dalla normativa anti Covid (distanziamento e uso della mascherina). Se le forze dell’ordine dovessero riscontrare il mancato distanziamento dovranno intervenire per sciogliere il corteo ma sarà difficile poterlo fare senza incidenti. - (PRIMAPRESS)