'Ndrangheta, Reggio Calabria: operazione Dia e GdF con 12 arresti ad imprese edili e Gdo

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Blitz Dia e GdF: 12 arresti Dia e GdF di Reggio Calabria hanno arrestato 12 persone (8 in carcere e 4 ai domiciliari), nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta.I blitz anche in Lombardia, Abruzzo e Lazio. Nel mirino imprenditori e cosche interessate ad infiltrarsi nei settori edilizia e grande distribuzione alimentare.Asso- ciazione mafiosa e autoriciclaggio, alcune delle accuse mosse a vario titolo. Sequestrate 27 imprese, 31 unità immo- biliari, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a oltre 32 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)