‘Ndrangheta: la Cassazione conferma il carcere duro (41bis) per i boss Paolino Lo Bianco ed Enzo Barba

ROMA - La Cassazione ha confermato il carcere duro del 41bis per due membri della 'Ndrangheta di Vibo Valentia. Per i boss dell'organizzazione criminale calabrese, Paolino Lo Bianco ed Enzo Barba, ritenuti ai vertici della cosca, la Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i loro ricorsi contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha ritenuto il regime di detenzione speciale valido per i soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica.