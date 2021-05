'Ndrangheta: arrivato a Roma il latitante Giuseppe Romeo. Era stato arrestato in Spagna a marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - E'arrivato a Fiumicino il latitante di'ndrangheta Giuseppe Romeo. Membro del clan criminale di San Luca (Rc) era stato arrestato a Barcellona lo scorso 11 marzo, sulla base del mandato di arresto europeo. Aveva il ruolo di promotore,organizzatore e finanziatore dei traffici di cocaina in Europa. Il rientro in Italia del latitante è frutto della collaborazione tra forze di polizia italiane e spagnole,favorita dall'attività di cooperazione internazionale del Progetto I Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta). - (PRIMAPRESS)