‘Ndrangheta: arrestato in Francia Edgardo Greco, latitante dal 2006. Faceva il pizzaiolo a Sant’Etienne

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - E' stato arrestato a Sant'Etienne in Francia Edgardo Greco, latitante dal 2006 per un duplice omicidio di 'ndrangheta avvenuto a Cosenza nel 1991, per il quale era stato condannato all'ergastolo.E' ritenuto affiliato alla 'ndrina Perna-Pranno egemone a Cosenza. A suo carico pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Catanzaro. Greco è stato individuato e arrestato dai Carabinieri del Reparto di Cosenza nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Dda di Catanzaro. In Francia faceva il pizzaiolo da 3 anni. - (PRIMAPRESS)