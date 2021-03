'Ndrangheta: arrestato il boss Francesco Pelle. Era latitante dal 2018. Il fermo è avvenuto in una clinica dove era ricoverato per Covid

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Catturato il boss della 'ndrangheta Francesco Pelle. E' stato arrestato a Lisbona,in Portogallo. Era nella lista dei 30 latitanti più pericolosi, ed il suo arresto è avvenuto in una clinica nella quale era ricoverato per curarsi dal Covid. 43 anni, noto col soprannome di 'Ciccio Pakistan',Pelle appartiene alla omonima 'ndrina implicata nella faida di San Luca in cui il suo clan ha combattuto contro il clan rivale dei Nirta del quale Pelle avrebbe ucciso un elemento di spicco. Condannato all'ergastolo, Pelle era latitante dal 2018. - (PRIMAPRESS)