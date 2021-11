'Ndrangheta: 100 misure cautelari e sequestro di una tonnellata di cocaina alla cosca Molè

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Sono 100 le misure cautelari in una Maxi operazione anti-droga delle Squadre mobili di Reggio Calabria,Milano, Firenze e Livorno contro la 'ndrangheta in diverse parti del territorio nazionale. Le indagini, che hanno portato anche al sequestro di oltre una tonnellata di cocaina importata dal Sudamerica,si sono concentrate su personaggi di origine calabrese provenienti dalla Piana di Gioia Tauro, presunti appartenenti alla cosca Molè, attivi anche in Lombardia e Toscana,e con ramificazioni all'estero. - (PRIMAPRESS)