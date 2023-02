Navi russe nucleari nel Baltico. Non accadeva da 30 anni quando fu sciolta l’Urss. Così un rapporto della Norvegia

(PRIMAPRESS) - OSLO - La Russia ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari nel mar Baltico, per la prima volta negli ultimi 30 anni. Lo ha affermato il servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale citato da Politico. Se era normale durante la guerra fredda, questa è la prima volta che accade dopo lo scioglimento dell'Urss, osserva il report. L'intelligence norvegese ha sottolineato che non si può escludere un'escalation di una guerra localizzata in un conflitto più ampio che coinvolga Usa, Nato e Norvegia. - (PRIMAPRESS)