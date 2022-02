Nave Grimaldi: trovato vivo uno dei 12 dispersi. Allarme per lo sversamento di carburante

(PRIMAPRESS) - CORFÙ - Trovato vivo uno dei dispersi della nave del Gruppo Grimaldi incendiatasi nelle acque greche davanti all'isola di Corfù, mentre era in navigazione verso Brindisi. Il superstite, che ha preso contatto con i soccorritori, è stato avvistato a poppa dell'Euroferry Olympia. Lo fa sapere la Guardia costiera greca, senza fornire dettagli ulteriori. Si cercano le altre 11 persone disperse. E' allarme per il possibile sversamento in mare di 800 metri cubi di carburante e 23 t di merci corrosive a bordo del relitto. In mattinata il ministro per la Transizione ecologica, Cingolani avrebbe confermato che al momento non ci sono falle nello scafo che fanno ipotizzare una perdita di carburante. - (PRIMAPRESS)