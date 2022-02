Nave Grimaldi: incendio domato ma ancora 12 dispersi. Ferite lievi per 10 persone

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Il bilancio dell'incendio della nave Grimaldi Lines, conta ancora 12 dispersi. Dopo aver domato gli ultimi focolai d'incendio sull' Euroferry Olympia, il traghetto partito da Igoumenitsa per Brindisi. Quasi 300, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, le persone tratte in salvo e portate sull'isola greca di Corfù. Nessun italiano risulta tra i dispersi. Si tratta di cittadini bulgari e greci. L'incendio sarebbe partito dal garage della nave ma è ancora presto per accertarne le cause anche le ipotesi accreditano ad un innesco potuto scaturire da uno dei camion a bordo. Dieci le persone, 9 uomini e una donna, che sono rimaste ferite. Fondamentali gli interventi di soccorso della Guardia di Finanza italiana e della Guardia Costiera greca. - (PRIMAPRESS)