Nave Grimaldi: ancora 10 i dispersi. Smentita secca della voce di un possibile overbooking

(PRIMAPRESS) - CORFÙ - Dopo il ritrovamento del cadavere di uno degli 11 passeggeri che mancavano all'appello nell'incendio della nave Euroferry Olympia di Grimaldi Lines nelle acque greche, si è appreso che si tratterebbe di un un autista greco. È stato trovato morto carbonizzato all'interno del suo camion. L'uomo, come accade di frequente, ha preferito dormire nella cuccetta del suo mezzo invece su una poltrona della nave

Durante le operazioni di sopralluogo nelle zone raggiungibili del traghetto era circolata la voce di un possibile overbooking ma arriva la ferma smentita della compagnia precisando che Il sistema di prenotazione elettronica per merci e passeggeri del gruppo Grimaldi non consente alcun overbooking; nel caso particolare dei passeggeri, solo il 42% della capacità era occupata nel viaggio dell'euroferry Olympia". Così,in una nota,il gruppo Grimaldi replica alle accuse del sindacato greco. "Le 77 cabine (308 posti letto) e le 409 poltrone reclinabili della nave potevano ospitare senza alcun problema i 239 passeggeri (di cui 159 autisti) che viaggiavano a bordo (per un viaggio di 9 ore e non 25 ore)". - (PRIMAPRESS)