Nave Gregoretti: Salvini è a Catania per l'udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di migranti

CATANIA - Oggi 12 dicembre,l'ex ministro dell'Interno, Salvini si è presentato a Catania per l'udienza preliminare sul caso della nave Gragoretti, che nel 2019 venne bloccata con 131 migranti a bordo ritardando lo sbarco ad Augusta. Per quella circostanza quando Salvini era ministro dell'Interno, rischia il rinvio a giudizio per sequestro di persona, ma il magistrato intende verificare se la decisione sulla Gregoretti sia stata condivisa da tutto l'esecutivo, come ha sempre dichiarato l'ex ministro. Saranno ascoltati gli ex ministri Toninelli e Trenta.Nelle prossime settimane saranno sentiti Conte, Di Maio e Lamorgese.