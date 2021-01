Nave Gregoretti: il Gup di Catania ha sentito Conte. "Politica degli sbarchi condivisa"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Caso Gregoretti, difesa di Salvini: "Conte ha confermato che la politica sugli sbarchi era condivisa". Il gup di Catania ha sentito il premier come persona informata sui fatti. Soddisfatti i legali dellʼallora ministro dellʼInterno ("scelta collegiale"), mentre per le parti civili è chiaro che "decise Salvini"

"Salvini ha tutelato l'interesse nazionale e ha agito in linea con la politica governativa ribadita da Conte". Lo sottolinea la difesa dell'allora ministro dell'Interno, dopo l'udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini. Nella sua testimonianza al gup di Catania il premier, aggiunge la difesa, "ha confermato di essere stato protagonista nella politica della redistribuzione prima degli sbarchi". - (PRIMAPRESS)